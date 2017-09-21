Сны. Для чего они и как с ними работать?

"Неразгаданный сон подобен нераспечатанному письму"

Талмуд.

Ещё в древности люди поняли важность снов. Наши предки придавали элементам сна символические значения, связывали с приметами, старались по ним узнать о грядущих событиях в жизни . Эти «предсказания» часто не сбывались, в связи с чем толкование снов перестало восприниматься всерьёз. С открытием психоанализа человечество вновь обратилось к такому «тёмному» и «мало понимаемому» действию. Фрейд вернул утраченное было доверие к снам, и очень тонко вплёл их толкование в свою теорию. С развитием психоанализа расширялось и понимание снов: теперь они понимались не только как «удовлетворение бессознательных желаний». В них включались разные аспекты личности, большее значение приобретало и то, что происходило накануне сна, так как часто эти события служили подручным материалом для «послания бессознательного». В наше время многие психологи и психотерапевты (прежде всего психоаналитики) работают со сновидениями во время индивидуальной терапии. И неудивительно, ведь сны - богатый источник внутренних переживаний клиента, его интрапсихических конфликтов, динамики лечения. Очень часто в них психологи «находят» и себя, вернее истинное отношение клиента к ним.

Но можно ли использовать толкование сновидений в повседневной жизни? И как это делать?

Делать это не только можно, но и очень полезно. При этом я посоветовала бы использовать ассоциативный метод. Как только вы проснётесь, постарайтесь снова «прожить» этот сон. Так вы вспомните необходимые детали. Очень важно обратить внимание на то, как вы чувствуете себя в каждом отрезке сна, что ощущаете (страх, радость, восторг, печаль, тревогу, стыд и т.д.). Это единственные безошибочные помощники в разгадке снов. Затем, уединившись, запишите сон. При этом, очень важно дать себе свободу записывать Все мысли, которые придут вам в голову. Особенно, если эти мысли покажутся вам малозначительными и посторонними. Дело в том, что наше сознание ограждается от потенциально опасных мыслей сопротивлением. Вся суть в том, что такие потенциально опасные осознания очень важны, способны изменить человека и, соответственно, его жизнь. Сопротивление часто является в виде «незначительности» той или иной возникшей мысли. Как правило, ни одна мысль не случайна во время толкования. Все они со временем соберутся в разгадку сна, как пазл. Узнать, к чему снится выходить замуж во сне, поможет разобраться подробное его описание на сайте http://www.i-sonnik.ru.

От человека, проводящего разгадку требуется честность. Добиться этого легче, если:

1. уединиться

2. пообещать, что после разгадки, вы уничтожите все сделанные записи.

Это предоставит большую свободу для выражения своих мыслей. Фиксируйте не только те эмоции, которые были во сне, но и те, которые возникают во время написания тех или иных фрагментов сна. Помните, что не существует универсальных символов, поэтому разные сборники «толкования сновидений» вам не помощники. Каждый символ этого сна создали вы, вернее ваше бессознательное. Для этого оно использует ВАШ опыт, который у каждого строго индивидуален. Ориентируйтесь на себя: что чувствуете, о чём думаете. Так вы окажитесь на самом коротком пути разгадки сна. Дайте мыслям свободно течь в вашей голове, а руке свободно следовать за ними. Записывайте ВСЁ, что захотите.

Разгадка начнёт приходить уже во время этого процесса. Вдруг всплывут воспоминания, обнаружатся ранее скрытые связи. Постепенно начнёт складываться «картинка». И вы поймёте то послание, которое отправило вам ваше бессознательное.

Что, если разгадка так и не пришла? Возможно, что ваше сознание пока не готово для восприятия. Спрячьте листок. Вернитесь к нему через несколько дней (как правило). Ничего не прояснилось? Дело в том, что наши сны связаны с нашим будущим (отсюда и традиция «предсказания», издревле приписываемая снам). Каким образом? Как уже говорилось, наши сны – это «продукты» нашего бессознательного, а последнее определяет все наши поступки. А из поступков в конечном счёте складывается жизнь. Часто со временем то, что зашифровано в снах, начинает «сбываться» и в реальной жизни.

Если и сейчас вы не видите разгадки, возможно вам не хватило честности с самим собой. Очень часто «сопротивление» оказывается сильнее желания понять сон. В таких случаях сны говорят об очень глубоких процессах бессознательного, добраться до которых человек без помощи психолога не может.

Будьте внимательны к своим снам. И это внимание сторицей вознаградиться: у вас в руках появиться ключ к изменениям в своей жизни через осознанность. Добрых вам снов!