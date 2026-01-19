Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде

В ночь с 18 на 19 января православные верующие в Нижнем Новгороде отпраздновали один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне.
Неотъемлемой частью народных традиций в этот день стали Крещенские купания.
В 2026 году в приволжской столице было организовано семь официальных купелей, где все желающие могли пройти обряд омовения. А праздничные богослужения прошли в 92 городских храмах.
Безопасность на местах обеспечивали сотрудники МЧС, дежурившие у каждой проруби в течение всей ночи.
Как прошли крещенские купания — в нашем фоторепортаже.
Фото: Максим Герасимов
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+