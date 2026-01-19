Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде Общество

В ночь с 18 на 19 января православные верующие в Нижнем Новгороде отпраздновали один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне.

Неотъемлемой частью народных традиций в этот день стали Крещенские купания.

В 2026 году в приволжской столице было организовано семь официальных купелей, где все желающие могли пройти обряд омовения. А праздничные богослужения прошли в 92 городских храмах.

Безопасность на местах обеспечивали сотрудники МЧС, дежурившие у каждой проруби в течение всей ночи.

Как прошли крещенские купания — в нашем фоторепортаже.

Фото: Максим Герасимов