Общество

Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде

19 января 2026 09:57 Общество

В ночь с 18 на 19 января православные верующие в Нижнем Новгороде отпраздновали один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне.

Неотъемлемой частью народных традиций в этот день стали Крещенские купания.

В 2026 году в приволжской столице было организовано семь официальных купелей, где все желающие могли пройти обряд омовения. А праздничные богослужения прошли в 92 городских храмах.

Безопасность на местах обеспечивали сотрудники МЧС, дежурившие у каждой проруби в течение всей ночи.

Как прошли крещенские купания — в нашем фоторепортаже.

Фото: Максим Герасимов

Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне
Крещение Господне

Праздники Религия
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных