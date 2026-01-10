Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 января 2026 17:48Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав "Золотого кольца"
07 января 2026 18:02Три катка закроют в Нижнем Новгороде 8 января из-за сильного снегопада
07 января 2026 16:06Нижегородские катки ограничили число посетителей из-за снегопада
07 января 2026 09:37SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 12:00Реставрация Литературного музея Горького завершена почти на 80%
04 января 2026 23:03Фильм "Буратино" собрал более миллиарда рублей за 4 дня проката
04 января 2026 16:26Музей-заповедник "Болдино" расширил программы для молодежи по "Пушкинской карте"
04 января 2026 14:28Масленичная неделя в Нижегородской области стартует 16 февраля
04 января 2026 11:30Мусаханянц стал новым директором оперного театра в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав "Золотого кольца"

10 января 2026 17:48 Культура и отдых
Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав Золотого кольца

Фото: Кира Мишина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко объявил о расширении маршрута "Золотое кольцо". Это решение направлено на повышение туристической привлекательности регионов.

Теперь маршрут будет включать не только традиционные 9 городов, но и 49 уникальных объектов, среди которых древние столицы, купеческие города и заповедные природные парки.

Вице-премьер подчеркнул, что в 2027 году "Золотому кольцу" исполнится 60 лет, и в преддверии этой даты маршрут получает дополнительное развитие.

От Нижегородской области в состав обновлённого "Золотого кольца" войдут следующие города и сёла: Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Дивеево, Нижний Новгород, Павлово, Пурех, Чкаловск и Большое Болдино.

Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития РФ, отметил, что расширение "Золотого кольца" создаёт новые возможности для туристов. Теперь маршрут представляет собой целую экосистему путешествий, где каждый может выбрать подходящий темп, формат и сюжет поездки. Например, можно отправиться в паломнический тур по Дивеево или провести гастрономические выходные в Вятском.

Проект также станет стимулом для развития десятков малых городов, создания новых рабочих мест и восстановления памятников. Это сделает включенные территории более привлекательными для жизни и туризма.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ Путешествия Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных