Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав "Золотого кольца" Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко объявил о расширении маршрута "Золотое кольцо". Это решение направлено на повышение туристической привлекательности регионов.

Теперь маршрут будет включать не только традиционные 9 городов, но и 49 уникальных объектов, среди которых древние столицы, купеческие города и заповедные природные парки.

Вице-премьер подчеркнул, что в 2027 году "Золотому кольцу" исполнится 60 лет, и в преддверии этой даты маршрут получает дополнительное развитие.

От Нижегородской области в состав обновлённого "Золотого кольца" войдут следующие города и сёла: Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Дивеево, Нижний Новгород, Павлово, Пурех, Чкаловск и Большое Болдино.

Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития РФ, отметил, что расширение "Золотого кольца" создаёт новые возможности для туристов. Теперь маршрут представляет собой целую экосистему путешествий, где каждый может выбрать подходящий темп, формат и сюжет поездки. Например, можно отправиться в паломнический тур по Дивеево или провести гастрономические выходные в Вятском.

Проект также станет стимулом для развития десятков малых городов, создания новых рабочих мест и восстановления памятников. Это сделает включенные территории более привлекательными для жизни и туризма.