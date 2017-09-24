Возводим многофункциональный дом из бруса

За городом необязательно жить постоянно, на природу можно выезжать на выходные или проводить там отпуск. Удобно это делать, если есть уютное и комфортное жилище. Таким вариантом будет дом из бруса размером 6х6 м. Поможет осуществить задание, а именно возвести дом из бруса компания «Русская Построечка».

Места для него много не нужно – подойдет стандартный участок за городом. И по цене он доступен, и в использовании практичен. Это неплохой вариант и для начала собственного бизнеса – такой дом, стоящий в хорошем месте всегда найдёт своего потребителя. При высоком спросе на недвижимость его можно будет выгодно сдавать в аренду. Наконец, если любите зимнюю рыбалку или охоту, то, утеплив такое строение, вы являетесь владельцем прекрасного пристанище для отдыха, в которое не зазорно пригласить своих друзей и близких.

Вот пример того, из чего состоит, стандартный дом из бруса, имеющий размеры 6х6 метров, что входит в обычный базовый комплект.

У такого дома нет фундамента, потолок высотой 2300 мм на первом этаже и 2100 мм на втором этаже. Наружные стены состоят из строганного бруса, такие же перегородки. Пол кладется на лаги: вначале из доски второго сорта настилается так называемый пол черновой, а потом идёт шпунтированная доска. Строение из бруса всегда имеет на полу утепление из качественного материала – минеральной ваты «Изоспан».

На потолке красиво смотрится евровагонка — изготовляется из деревьев хвойных пород. Перекрытие — лаги, а утеплитель опять же минеральная вата.

Мансарда имеет деревянный каркас, а фронтоны с двух сторон обшиваются вагонкой. Таким же способом отделываются стены и потолок мансарды.

На крыше для стропил используется качественная доска, для кровли – популярный сегодня «Ондулин».

Теперь представьте деревянное крылечко с перилами, филенчатые двери, окна с двойным стеклом — красота, которую к тому же можно заказать по вполне приемлемой цене. Причём нами рассмотрен базовый вариант, а если внести в него изменения, сделать всё по уму, по собственному вкусу — это же будет, совсем другой вид.