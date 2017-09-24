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Общество

Отопительный сезон стартовал в Кстово Нижегородской области 26 сентября

26 сентября 2017 14:49  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопительный сезон стартовал в Кстово и Кстовском районе Нижегородской области 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс".

Сообщается, что Кстовские тепловые сети (входят в "Т Плюс") осуществляют пуск отопления от Новогорьковской ТЭЦ и котельных по согласованным администрациями города и района графикам.

"Производственная площадка КТС была образована в связи с заключением концессионного соглашения по управлению компанией "Т Плюс" теплосетевыми активами Кстова и Кстовского района. В этом году КТС впервые готовили теплосетевое хозяйство города Кстово и населенных пунктов Кстовского района к прохождению осенне-зимнего периода. Общий объем финансирования работ по ремонту и техническому перевооружению в текущем году составит 131 млн рублей", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно информации, в ходе подготовки к отопительному сезону переложено 8 км магистральных и квартальных трубопроводов, проведена замена около 1 км сетей горячего водоснабжения. Выполнены планово-предупредительные ремонты оборудования всех 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов, отремонтированы 63 тепловые камеры.

В рамках концессионного соглашения в текущем году 2017 году проведены работы по проектированию системы автоматизации и диспетчеризации объектов КТС и техническому перевооружению котельных поселка Приволжский и деревни Чернышиха, строительно-монтажные работы по которым запланированы на 2018 год.

"Работа в рамках концессии, а также реализация программы Группы "Т Плюс" по повышению качества теплоснабжения "Re:Конструкция 2017" позволили провести масштабную и всестороннюю подготовку к ОЗП. Объемы проведенного ремонта, а также выводы комиссии по проверке Кстовских тепловых сетей подтверждают, что система теплоснабжения города Кстово и населенных пунктов Кстовского района полностью готова к несению тепловых нагрузок отопительного периода 2017/2018 годов", – отметил технический директор – главный инженер КТС Павел Смыслов.

Как сообщалось ранее, 26 сентября также стартовал отопительный сезон в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Напомним также, что 26 сентября "Т Плюс" отключило от горячего водоснабжения два детских сада и лицей в Кстове Нижегородской области из-за долгов. О планах такого отключения "Т плюс" сообщило 20 сентября. Тогда речь шла еще о двух детских садах №30 и №20, средней школе №8 и Центре внешкольной работы. Общая задолженность всех запланированных к отключению учреждений составляла 1 млн 420 тысяч рублей.

В свою очередь в администрации Кстовского муниципального района 22 сентября сообщили, что долги за горячую воду в образовательных учреждениях г. Кстово будут оплачены до 30 сентября.

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