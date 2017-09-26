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Происшествия

Родственники погибших в ДТП на трассе "Дон" нижегородских паломников отправятся в Краснодар 28 сентября

27 сентября 2017 15:07  [52] Происшествия
с места ЧП

с места ЧП

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Родственники погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Дон" нижегородских паломников отправятся в Краснодар 28 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской епархии.

Согласно информации, в Каснодар прибудут около 20 родственников нижегородских паломников, погибших и пострадавших в результате автокатастрофы, которая произошла 26 сентября в Краснодарском крае. Вместе с ними поедут нижегородские священнослужители. Поездку организует нижегородская епархия.

"В Краснодарском крае родственники погибших будут присутствовать на опознании. Родные пострадавших паломников в больницах узнают об их состоянии и окажут им помощь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 26 сентября в епархии была создана рабочая группа по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавшим. Рабочую группу возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В ее состав вошли клирики епархии, в том числе те, кто отправится в Краснодарский край "для пастырского окормления пострадавших и родственников погибших".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе епархии, планируется, что 29 сентября в Каснодар прибудет и митрополит Георгий, чтобы совершить в Свято-Екатерининском кафедральном соборе богослужение вместе с нижегородцами. Глава нижегородской митрополии также посетит больницы Краснодара и Горячего Ключа, где в настоящее время находятся пострадавшие.

Собеседник агентства также отметил, что никакой изменённой информации о количестве погибших и пострадавших в епархию не поступало.

Напомним, что в 01:20 26 сентября на 1366 км трассы М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино произошло ДТП с участием автобуса, который следовал из Адлера в Нижний Новгород, и грузового автомобиля MAN с гравием. По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 19 человек. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, десять человек из доставленных утром в больницы региона пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По факту данного ДТП ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса уснул за рулем.

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