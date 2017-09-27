"УМК-НН" планирует установить камеры видеонаблюдения на всех муниципальных кладбищах Общество

МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" планирует установить камеры видеонаблюдения на всех городских кладбищах. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 28 сентября 2017 года.

Согласно информации, меры по усилению охраны принимаются в связи с увеличением случаев краж надмогильных сооружений на нижегородских кладбищах. "На прошлой неделе на кладбище "Ново-Сормовское" сотрудниками МКУ "УМК НН" вместе с работниками МП "КРУН" был зафиксирован факт воровства оград на захоронениях. Преступники были задержаны охраной кладбища. На сегодняшний день ведется расследование по делу", - говорится в сообщении.

Как заявил директор МКУ "УМК НН" Николай Ингликов, для предотвращения правонарушений недавно на въезде кладбищ "Стригино" и "Новое Стригинское" было установлено видеонаблюдение, а также введен пропускной режим. Он также сообщил, что в планах управления обеспечить техническим видеонаблюдением все муниципальные кладбища Нижнего Новгорода. При этом директор МКУ не обозначил сроки, отметив что данная работа будет выполняться "исходя из финансовой возможности".

"Мы, к сожалению, не можем застраховать все захоронения от подобного вандализма. Отмечу, что каждое лицо, ответственное за захоронение, вправе застраховать принадлежащее ему имущество в порядке, установленном гражданским законодательством. Мы надеемся, что в скором времени преступлений, связанных с кражей надмогильных сооружений, станет намного меньше. Технически мы приложим все усилия для этого со своей стороны. Кроме того, за ситуацией на кладбищах всегда следят наши сотрудники - смотрители", - резюмировал Николай Ингликов.

Напомним, что Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях закон о запрете резервирования мест на кладбищах до 2019 года. Отмечается, что данное решение было принято в связи с информацией о том, что действующих кладбищ хватит не более чем на два года.

Напомним также, что 13 сентября администрация Нижнего Новгорода сообщила о том, что получено согласование правительства Нижегородской области на строительство двух новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.