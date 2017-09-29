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Происшествия

Трое жителей Ярославской области подозреваются в краже обуви на 259 тысяч рублей из магазина в Нижнем Новгороде

30 сентября 2017 14:33  [54] Происшествия

Трое жителей Ярославской области подозреваются в краже обуви на 259 тысяч рублей из магазина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в один из магазинов по улице Большая Покровская, откуда похитили женскую обувь. Ущерб от действий злоумышленников составил 259 тысяч.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСО ОУР УМВД России по Нижнему Новгороду были задержаны трое жителей Ярославской области, подозреваемых в совершении данного преступления. Из них двое уже привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Теги:
Кража
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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественкая

Татьяна Неровня

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