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Происшествия

Экстренные службы ищут две бомбы в администрации Кстовского района Нижегородской области

02 октября 2017 13:24  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Экстренные службы ищут две бомбы в администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района 2 октября 2017 года.

По словам собеседника информагентства, анонимное сообщение в правоохранительные органы поступило о двух бомбах, заложенных в здании кстовской администрации. "Сейчас вызвали саперов с собаками. Всех сотрудников мэрии отпустили домой", - рассказали НИА "Нижний Новгород" в мэрии.

Ранее сообщалось, что в районе 11:00 2 октября всех сотрудников попросили покинуть здание администрации Кстовского района.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.

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