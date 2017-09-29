Кофейная диета

Следует признать, что такая диета очень действенная, но в то же самое время она достаточно жесткая, а значит, не каждый сможет придерживаться ее. Если вы все-таки решитесь испробовать подобную диету, то помните, что соблюдать ее можно не больше трех дней, ведь в результате вы можете навредить своему здоровью. Еще лучше, если вы будете придерживаться ее на протяжении одного дня каждую неделю. Даже тогда такая диета не может длиться дольше месяца. Постарайтесь не переусердствовать, чтобы не нанести вреда своему организму и потом не пожалеть об этом.

Главная особенность кофе состоит в том, что он может контролировать уровень сахара в крови. Как результат: вам не захочется много кушать, ведь ваш организм будет уверен в том, что вы сыты. Важно также упомянуть, что такая диета имеет ограничения по возрасту. Девушкам до 18 лет и женщинам старше 35 лет лучше всего не прибегать к подобной диете. Также нежелательно придерживаться такой диеты тем, у кого есть какие-либо проблемы со здоровьем, ведь она может только усугубить ваше состояние. В любом случае вам нужно будет обязательно сходить на консультацию к врачу, который скажет, можно ли вам садиться на такую диету.

Вся суть кофейной диеты заключается в том, что нужно на протяжении всего дня употреблять только кофе и больше никаких других продуктов. Подобрать кофе можно в интернет-магазине КофейОК. Очень важным является тот факт, что кофе нужно пить без сахара или сливок. Если вы не любите черный кофе, то можете добавлять в него немного корицы, ведь она тоже очень полезна в борьбе с лишним весом. Более того, с помощью корицы вы сможете немного изменить вкус кофе.

Важным также является и то, что кофе обязательно должен быть качественным и свежим. Если вы будете пить не очень качественный напиток, то это не принесет вам абсолютно никакой пользы, а только навредит.

В случае, если вы не можете выдерживать такую диету, то можно в день съедать плитку горького шоколада, но он тоже должен быть натуральным и качественным.

С помощью этой диеты вы сможете за короткое время избавиться от лишних килограммов. Тут главное - сила воли и настрой на позитивный результат. Важно, чтобы вы понимали, что такая вещь, как вредные привычки, может очень плохо повлиять на состояние вашего здоровья. Поэтому откажитесь от алкоголя и курения. Также нужно обязательно упомянуть о том факте, что кофе очень быстро выводит воду из организма, поэтому во время такой диеты нужно много пить, чтобы ваш организм не ощущал недостачи в жидкости.