Эвакуация пассажиров ведется на вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора

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Эвакуация пассажиров из-за сообщений о минировании проводится на железнодорожных вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель пресс-службы Горьковской железной дороги (ГЖД) 2 октября 2017 года.
"Сейчас эвакуация ведется на станции "Моховые горы" (г. Бор), в Нижнем Новгороде и Семенове", - сказал собеседник агентства.
Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.
Кроме того, сейчас эвакуированы пассажиры нижегородского аэропорта.
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