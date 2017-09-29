Эвакуация пассажиров ведется на вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эвакуация пассажиров из-за сообщений о минировании проводится на железнодорожных вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель пресс-службы Горьковской железной дороги (ГЖД) 2 октября 2017 года.



"Сейчас эвакуация ведется на станции "Моховые горы" (г. Бор), в Нижнем Новгороде и Семенове", - сказал собеседник агентства.



Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.



Кроме того, сейчас эвакуированы пассажиры нижегородского аэропорта.