Суд оставил в силе приговор Сергею Белову и Надежде Рожковой за обрушение дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде Политика

Надежда Рожкова и Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор экс-главе горадминистрации Сергею Белову (на момент обрушения дома – замглавы Ленинского района) и экс-главе Ленинского района Надежде Рожковой за обрушение дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания нижегородского областного суда 20 ноября 2017 года.

Белов на суде не присутствовал. Адвокат объяснил отсутствие Белова его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы.

Сторона защиты просила отменить приговор и отправить его на новое рассмотрение. Суд отказал в этом. Также защитники не исключили причастности бывшего замглавы администрации города Андрея Черткова (сейчас и.о. министра ЖКХ области) к обрушению дома.

Прокурор попросил суд изменить приговор, исключив из него "квалификационный признак" - нанесение бездействием вреда государству. "Затронуты интересы граждан, а не государства. Но наказание прошу оставить без изменений", - отметил он. Гособвинитель также подчеркнул, что осужденные должны были уведомить собственников о возможном признании дома аварийным. "Они ограничились запросом в "Красную этну", не получив ответа - забыли. Конечно, делу сейчас выгодно придать политическую окраску",- добавил прокурор.

Заслушав стороны, суд отказал осужденным и их адвокатам в удовлетворении жалобы. В части прокурорской просьбы об изменении приговора суд вынес положительное решение – из приговора исключен "квалификационный признак" - нанесение бездействием вреда государству.

Рожкова после заседания сказала журналистам, что будет обжаловать решение областного суда.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Белов и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.

Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова – плохим самочувствием. Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО "Нижегородский водоканал".