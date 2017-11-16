Дмитрий Сивохин избран руководителем единороссов в Сормовском районе Нижнего Новгорода Политика

Виталий Ковалев и Дмитрий Сивохин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин избран руководителем единороссов в данном районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии "Единая Россия".



Учредительная конференция состоялась сегодня, 23 ноября 2017 года. Согласно информации, Дмитрий Сивохин, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Сормовском районе, избран руководителем местного отделения.



"За него проголосовали 86 делегатов. За депутата Гордумы Алексея Боброва, также выдвигавшегося на данный пост – пятеро", - рассказали в партии.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.