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Политика

Дмитрий Сивохин избран руководителем единороссов в Сормовском районе Нижнего Новгорода

23 ноября 2017 14:46  [97] Политика
Виталий Ковалев и Дмитрий Сивохин

Виталий Ковалев и Дмитрий Сивохин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин избран руководителем единороссов в данном районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Учредительная конференция состоялась сегодня, 23 ноября 2017 года. Согласно информации, Дмитрий Сивохин, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Сормовском районе, избран руководителем местного отделения.

"За него проголосовали 86 делегатов. За депутата Гордумы Алексея Боброва, также выдвигавшегося на данный пост – пятеро", - рассказали в партии.

Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском.

13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.

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