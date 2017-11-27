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Общество

Дом-долгострой на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде будет введен 29 ноября, - горадминистрация

28 ноября 2017 17:14  [24] Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дом-долгострой на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде будет введен 29 ноября 2017 года. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству 28 ноября 2017 года.

По его словам, на конец ноября 2017 года в городе имеются 15 домов-долгостроев. "До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию д.№№6-5, 6-6 по ул. Оранжерейной (застройщик - "Кварт Строй - НН"), д.118 по ул. Белинского (ТСЖ "Белинка-118"). Могу сказать даже точную дату ввода в эксплуатацию д.4 по ул. Пролетарской ("ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4") – 29 ноября", - рассказал Юрий Щеголев.

Напомним, что по пяти недостроенным объектам, где дольщиками выступают 1410 граждан, сроки решения проблем в настоящее время не определены.

Напомним также, что в ноябре текущего года нижегородское правительство сообщило о намерении выделить 163 млн рублей на достройку "долгостроев" в 2018 году.

При этом, на анонсируемую достройку двух домов второй очереди ЖК "Европейский" необходимо более 300 млн рублей, на достройку ЖК "Новинки Smart City" в Богородском районе – 2,26 млрд рублей.

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