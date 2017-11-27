Глеб Никитин пообещал учесть специфику каждой приезжающей в Нижний Новгород команды на ЧМ 2018 Спорт

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пообещал учесть специфику каждой приезжающей в Нижний Новгород команды на ЧМ 2018. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По мнению главы региона, Нижнему Новгороду повезло с результатами финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Сегодня удача была на нашей стороне - к нам приедут команды из Европы, Южной и Центральной Америки, Азии. Радует, что нижегородцам выпала возможность увидеть на футбольном поле финалиста прошлого Чемпионата мира - Аргентину во главе с легендарным Лионелем Месси. А такие яркие команды как Коста-Рика и Панама, которая, кстати, впервые в истории сыграет на Чемпионате мира, безусловно, украсят футбольный праздник в Нижнем Новгороде. Еще один позитивный результат жеребьевки - это приезд сразу четырех европейских сборных - нас ждет большое количество болельщиков и туристов из Швеции, Швейцарии, Хорватии, Англии. Кроме того, сборная Южной Кореи традиционно мощно поддерживается своими соотечественниками на таких турнирах", - заявил Глеб Никитин.

"Чемпионат мира - не только большая честь, но и большая ответственность. Теперь, зная турнирные расклады, мы сможем выйти на завершающий этап подготовки с учетом специфики каждой из приезжающих стран. Здесь речь идет и о безопасности, и о работе волонтеров, и о культурной программе", - заключил Глеб Никитин.

Напомним, что Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе ЧМ летом 2018 года.

Напомним также, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.