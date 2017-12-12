Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил продление до 2021 года выплат за усыновление детей Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил до 2021 года продление выплат за усыновление детей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 13 декабря 2017 года.



Проект изменений в закон о мерах соцподдержки граждан, имеющих детей, членам комитета представила депутат Ольга Щетинина. Она сообщила, что законопроект инициирован фракцией "Единая Россия" в региональном парламенте.



По словам Щетининой, речь идет о продлении срока выплат семьям при усыновлении или удочерении ими детей. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей или 200 тысяч рублей (в случае если семья усыновляет ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или родных братьев или сестер, причем в последнем случае выплата дается на каждого ребенка). Этот закон работает с начала 2015 года, и его действие заканчивается в текущем году. Фракция предлагает продлить закон до конца 2020 года. По информации Ольги Щетининой, в следующем году семьи региона планируют усыновить 185 детей.



И.о. министра образования области Сергей Наумов, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что в 2017 году число детей в детдомах сократилось на 63 человека. Однако речь идет не только об усыновленных детях, но и о тех, которые взяты в семьи под опеку. В настоящее время в области работают 12 детских домов и четыре школы-интерната, в которых находятся 688 детей.



Законопроект рекомендован к принятию в двух чтениях.