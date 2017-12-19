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Общество

Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" сообщили об очередной попытке кражи стройматериалов со стройки

18 декабря 2017 12:53  [946] Общество
Автомобиль предполагаемых злоумышленников

Автомобиль предполагаемых злоумышленников

Фото: инициативная группа дольщиков

Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" сообщили об очередной попытке кражи стройматериалов со стройки. Об этом сообщила инициативная группа дольщиков 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, утром 18 декабря охранники из числа дольщиков заметили автомобиль УАЗ, застрявший у котлованов под будущие дома. "Воры, нагрузив машину стойками, уже собрались уезжать, но машина попала в колею и закопалась. По следам видно, что машину пытались толкать. Скрутив с машины номера, водитель с напарником из "буханки" бросили машину с награбленным и скрылись. За территорией их поджидали ещё люди на легковой машине, на которой мародёры и уехали", - говорится в сообщении.

Как сообщают дольщики, на территорию стройки вызвали полицию, был составлен протокол, переписаны номера кузова и двигателя машины, сняты отпечатки пальцев. Машина была эвакуирована на штрафстоянку, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что и.о министра строительства региона Алексей Сыров на пресс-конференции по проблеме дольщиков в конце ноября заявлял, что забор вокруг недостроенного ЖК "Новинки Smart City" будет установлен в срок до 20 декабря. Как отмечают дольщики, по данным на 18 декабря никаких работ по установке ограждения на стройке не производилось.

Как сообщалось ранее, в начале ноября на территории стройки ЖК была совершена кража из жилища проживающей в недостроенном доме дольщицы.

Напомним, что в ноябре облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City". Позднее, 28 ноября стало известно, что ПАО "Орелстрой" выступило с инициативой достроить объекты "Квартстроя" (к ним также относится "Новинки Smart City") и будет вести переговоры об этом с облправительством.

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