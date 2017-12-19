МАНН планирует строить вторую очередь нового терминала аэропорта при стабильном выходе на пассажиропоток в 1,5 млн Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (Стригино, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") планирует строить вторую очередь нового терминала аэропорта при стабильном выходе на пассажиропоток в 1,5 млн человек в год. Об этом сообщил исполнительный директор МАНН Денис Букин на встрече с журналистами 18 декабря 2017 года.

"У нас есть проект строительства второй очереди. Более того, технологически первая очередь построена таким образом, что мы можем безболезненно для пассажиров и для авиакомпаний, не закрывая действующий терминал, построить вторую очередь и запустить терминал с двумя очередями. Но мы будем смотреть на строительство второй очереди после того как будем стабильно (не менее двух лет) показывать полтора миллиона пассажиров в год", - сказал он.

Букин добавил, что на сегодняшний день сложно прогнозировать, когда аэропорт выйдет на эту цифру.

Напомним, нижегородский аэропорт увеличил пассажиропоток на 23,6% за девять месяцев 2017 года – до 742 тысяч человек. За 2016 год пассажиропоток составил 780 тысяч человек, снизившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2017 года руководство аэропорта ожидает, что рост этого показателя составит не менее 20% (то есть, примерно до 940 тысяч человек). А в 2018 году, по словам Букина, МАНН рассчитывает преодолеть порог в 1 млн пассажиров и показать по итогам года рост в 7%.

Как сообщалось ранее, строительство нового терминала аэропорта было рассчитано на три очереди. Первая – здание справа от старого здания, вторая – вместо него (в 2018 году) и третья – слева. Об этом в 2013 году сообщал исполнительный директор ОАО "МАНН" Александр Синельников. Он отмечал тогда, что после строительства всех трех очередей нового аэропорта, МАНН сможет принимать до 6 млн пассажиров год.

Строительство первой очереди началось 10 июня 2014 года и завершилось в декабре 2015 года. Инвестиции превысили 4 млрд рублей. Внутрироссийские рейсы в полном объеме аэропорт начал обслуживать в новом терминале 30 марта 2016 года, международные - 22 апреля 2017 года. Старый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" прекратил свою работу 28 июня. Он будет временно задействован для встречи гостей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как, согласно требованиям ФИФА, необходимо разводить потоки команд и болельщиков. По завершению Мундиаля здание будет закрыто.