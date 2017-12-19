Гордума согласовала досрочную отставку главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала досрочную отставку главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на внеочередном заседании Гордумы 20 декабря 2017 года.

Перед голосованием депутатов она пояснила, почему оставляет пост.

"Переход на одноглавую систему - это федеральный тренд. В истории Нижнего Новгорода были споры, конфликты самых разных уровней власти. Но результат всегда был один: либо город, либо область останавливаются в развитии. Мы также видим, как хорошо развивается город, когда есть слаженная позиция", - отметила Елизавета Солонченко.

Она также попросила, чтобы депутаты не переходили к прениям под данному вопросу.

За согласование отставки проголосовали 38 из 40 присутствующих депутатов, против - один, один не голосовал.

Напомним, 12 декабря 2017 года Солонченко сообщила о своем намерении досрочно покинуть пост для скорейшего перехода города на одноглавую систему управления.

Она была избрана на пост главы города в июне 2017 года. Президиум генсовета "Единой России" – партии, в которую входит Солонченко – не стал тогда рассматривать на вопрос согласования ее кандидатуры на пост главы и не выразил ей публичной поддержки. Несколько источников НИА "Нижний Новгород" тогда предполагали, что это связано с тем, что в ЕР рассматривается вопрос о возможности перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему МСУ.

За полгода работы Елизаветы Солонченко в статусе главы города при ее участии была создана Общественная палата Нижнего Новгорода, запущен проект публичных лекций "Академиум". По просьбе жителей и гражданских активистов она также, в частности,инициировала отказ ООО "ГРАНД" в строительстве кафе в Светлоярском парке и отказ от смены зонирования под застройку стадиона "Красная этна".

Как сообщалось ранее, врио губернатора Глеб Никитин предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

СПРАВКА:

Елизавета Солонченко родилась 15 марта 1972 года. Окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ГУ ВШЭ - Executive МВА. Руководитель фракции "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода. Секретарь местного отделения "ЕР" в Нижнем Новгороде.