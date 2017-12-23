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Политика

Руководитель "Партии роста" Борис Титов выдвинулся на пост президента РФ

22 декабря 2017 15:37  [236] Политика
Борис Титов (в центре)

Борис Титов (в центре)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель "Партии роста" Борис Титов выдвинулся на пост президента РФ. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК 22 декабря 2017 года.

Титов стал вторым выдвинутым кандидатом на пост главы государства. Напомним, первым сегодня ЦИК зарегистрировал лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Также напомним, что руководителем избирательного штаба Бориса Титова в Нижегородской области стал бизнес-омбудсмен региона, руководитель НРО "Партии роста" Павел Солодкий.

Как сообщалось ранее, действующий президент РФ Владимир Путин намерен пойти на выборы самовыдвиженцем. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

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