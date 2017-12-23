Журналист оспаривает в суде отставку Елизаветы Солонченко и назначение конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Журналист Ирина Мурахтаева (Славина) оспаривает в суде отставку Елизаветы Солонченко и назначение конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода. Копия иска имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Иск в Нижегородский областной суд был подан 25 декабря 2017 года. Ответчиком выступает Дума Нижнего Новгорода, в качестве третьего лица – прокуратура города.

Истец требует признать незаконными решения Гордумы об отставке Елизаветы Солонченко с поста главы города и о назначении конкурса по избранию нового главы. Кроме того, журналист просит суд запретить Гордуме проводить конкурс, назначенный на 12 января 2018 года, до окончания разбирательства по данному делу.

"Полномочия главы Нижнего Новгорода прекращаются досрочно в случае отставки по собственному желанию. По абзацу 1 п. 6 ст. 26 регламента Гордумы решение о досрочном прекращении полномочий принимается тайным голосованием. Однако, вопреки положениям регламента, голосование от 20 декабря 2017 по данному вопросу было открытым, бюллетени депутатам не выдавались, счетная комиссия не формировалась и подсчет голосов по бюллетеням не велся. Вместе с тем, согласно п. 8 ст. 26 регламента, новые выборы проводятся только в случае досрочного прекращения полномочий главы города. В связи с нарушением порядка голосования проведение выборов нового главы города также не законно", - говорится в иске.

Заседание по данному делу пока не назначено. Ирина Мурахтаева отметила, что иск сформирован таким образом, что присоединиться к нему, подав заявление, может любой житель города без уплаты пошлины.

"К настоящему времени о готовности присоединиться уже заявили трое нижегородцев", - рассказала она НИА "Нижний Новгород".

Напомним, 20 декабря 2017 года СМИ также обратили внимание на то, что при внесении правок в Устав Нижнего Новгорода был сохранен п.2 ст.38, в котором отмечается, что глава города избирается только из числа депутатов Гордумы. 15 декабря 2017 года Устав в таком виде был зарегистрирован минюстом. Тогда источник НИА "Нижний Новгород" в депутатском корпусе сообщил, что менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется. В свою очередь, по мнению юриста, этот факт не является основанием для отмены выборов главы города, назначенных на 12 января.