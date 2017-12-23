"Юридические основания для отмены выборов, назначенных на 12 января, отсутствуют", - Василий Войнов Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Юридические основания для отмены выборов, назначенных на 12 января, отсутствуют", - заявил НИА "Нижний Новгород" управляющий партнер ЮК "Маслов и партнеры" Василий Войнов, комментируя сохранение в Уставе Нижнего Новгорода пункта об избрании главы города из числа депутатов.

20 декабря 2017 года СМИ обратили внимание на то, что при внесении правок в Устав Нижнего Новгорода был сохранен п.2 ст.38, в котором отмечается, что глава города избирается только из числа депутатов Гордумы. 15 декабря 2017 года Устав в таком виде был зарегистрирован минюстом.

Василий Войнов, отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", отметил, что сохранение данного пункта не означает, что глава города обязан избираться императивно из числа депутатов, "так как законом Нижегородской области установлена модель избрания посредством конкурсной комиссии, и Гордума внесла изменения как раз в соответствии с данной моделью".

"Дума привела положения Устава в соответствие с законодательством области. Таким образом, дополнительно что-то вносить в Устав города до выборов не требуется, а основания для отмены выборов, назначенных на 12 января, отсутствуют. Более того, в решении Гордумы "О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города" процедура выборов указана со ссылкой на Устав Нижнего Новгорода и в соответствии с его положениями, а именно со ст. 39.1. Соответственно, выборы главы, назначенные на 12 января 2018 года, пройдут в соответствии с федеральным, областным законодательством, а также Уставом Нижнего Новгорода", - подчеркнул юрист.

Напомним, 21 декабря 2017 года источник НИА "Нижний Новгород" в депутатском корпусе сообщил, что менять Устав в части избрания главы города только из числа депутатов до избрания нового мэра не планируется. Источник также отметил, что юридическая сила регионального закона выше муниципальных правовых актов, "поэтому скорее всего, при проведении конкурса комиссия будет ориентироваться на вышестоящий закон".