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Политика

Глеб Никитин намерен утвердить новую структуру нижегородского правительства в 2018 году

26 декабря 2017 16:50  [771] Политика
И.о. полномочного представителя губернатора в ЗС НО Денис Бакиев, и.о. замгубернатора Александр Байер, и.о. министра ЖКХ Андрей Чертков, и.о. вице-губернатора Евгений Люлин

И.о. полномочного представителя губернатора в ЗС НО Денис Бакиев, и.о. замгубернатора Александр Байер, и.о. министра ЖКХ Андрей Чертков, и.о. вице-губернатора Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин намерен утвердить новую структуру облправительства в 2018 году. Об этом, как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", Никитин сообщил во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти 26 декабря 2017 года.

"Уверен, что со всеми, с кем работал эти три месяца, буду продолжать работать в том или ином качестве", - сказал он и поблагодарил коллег.

Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. За три месяца в региональном кабмине произошло три изменения. Ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода (после отставки сити-менеджера Сергея Белова и его зама Сергея Миронова), а его место занял Вадим Власов.

Еще одно кадровое решение состоялось в начале декабря. Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ.

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