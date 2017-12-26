Пятнадцать кандидатов выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 27 декабря Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать кандидатов выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 27 декабря 2017 года. Об этом сообщается в документах на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно информации, за последние сутки выдвинулись: Антон Баков ("Монархическая партия"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу"), Роман Худяков (ВПП "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/") и самовыдвиженец Александр Чухлебов. Всего на 27 декабря в ЦИК подали заявки 15 человек, пяти из которых отказано в регистрации.

Как сообщалось ранее, по данным на 26 декабря на выборы выдвинулись 11 кандидатов, среди которых Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива") и самовыдвиженец Алексей Навальный. При этом Наталье Лисициной (партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт"), самовыдвиженцам Олегу Лурье, Алексею Навальному, Сергею Полонскому и Елене Семериковой (партия "Женский Диалог") отказано в регистрации. Таким образом, на 26 декабря оставалось шесть кандидатов: Сергей Бабурин (общественная организация – политическая партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак, Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Владимир Путин намерен пойти на выборы самовыдвиженцем. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.