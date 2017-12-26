Ксения Собчак выдвинулась на выборы президента РФ Политика

Ксения Собчак Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Ксения Собчак выдвинулась на выборы президента РФ. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, по данным на 26 декабря на участие в выборах подали заявки 11 кандидатов: к ранее выдвинувшимся шести кандидатам добавились Сергей Бабурин (Общественная организация "Российский общенародный союз"), Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива" и самовыдвиженцы Олег Лурье, Алексей Навальный, Сергей Полонский.

По данным на 25 декабря на выборы выдвинулись: Наталья Лисицына (партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт"), Елена Семерикова (Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Ещё ранее подали заявки Владимир Жириновский (ЛДПР) и Борис Титов ("Партия роста").

При этом по данным на 26 декабря статус Натальи Лисициной, Олега Лурье, Алексея Навального, Сергея Полонского и Елены Семериковой отмечен как "утративший статус выдвинутого кандидата". Таким образом, осталось шесть кандидатов: Бабурин, Жириновский, Собчак, Сурайкин, Титов, Явлинский.

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Владимир Путин намерен пойти на выборы самовыдвиженцем. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.