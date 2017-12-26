Фракция "Справедливой России" не планирует выдвигать своего кандидата на пост главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Фракция "Справедливой России" в Гордуме не планирует выдвигать своего кандидата на пост главы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель фракции Игорь Богданов 27 декабря 2017 года.

По его мнению, "смысла выдвигать кандидатуру нет". "Власти уже все решили. Торопясь отправили в отставку главу открытым голосованием, когда Устав предполагает закрытое", - подчеркнул Игорь Богданов.

Фракции КПРФ и "Единой России", как рассказали информагентству в партиях, пока решений о проведении заседаний по выдвижению своих кандидатур не приняли.

Напомним, что фракция ЛДПР выдвинула председателя комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислава Атмахова на конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода.

Последний день подачи заявок на конкурс – 9 января 2018 года. При этом для выдвижения у потенциальных кандидатов осталось чуть больше трех дней – сегодняшний, до 17:00, 28-29 декабря и 9 января. В выходные и новогодние праздники документы не принимаются.

Ранее сообщалось, что выдвижение участников конкурса, который назначен на 12 января 2018 года, вправе осуществлять губернатор, фракции в городской Думе, депутаты численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов. В конкурсную комиссию от Гордумы входят Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ). Вторую половину комиссии должен сформировать глава региона.

Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин в октябре 2017 года предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра.