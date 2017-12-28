Каким вентиляционным решеткам отдать предпочтение?

Решетка вентиляции является наиболее заметной частью системы воздухораспределения в помещении. На нее возлагается немало важных задач. Существующие изделия отличаются формой и цветом, размерностью и материалами изготовления. При этом некоторые из них могут иметь электроподогрев. Большой выбор декоративных решеток для помещений разного назначения представлен на сайте http://airgrille.ru/.

На витринах специализированных магазинов можно встретить решетки самых разных конфигураций и форм. Причем такие изделия вполне удачно вписываются в любо интерьер. По заказу клиента могут выполняться решетки особых форм. Как правило, речь идет о каминных решетках или изделиях для элитных гостиниц, коттеджей. Их особенностью является то, что они имеют единый стиль с дизайнерским исполнением помещения, поэтому могут даже изготавливаться из керамики.

При изготовлении декоративных распределителей потока воздуха часто используют: алюминий и его сплавы, а также нержавеющую сталь, латунь, пластики, древесину.

Решетки из алюминия обладают малым весом, стойко переносят влагу и воздействие активных веществ. Их часто устанавливают в производственных помещениях и жилых объектах. Дополнительную стойкость к внешним факторам решеткам придает покрытие из порошковой краски разных цветов. Минусом таких универсальных изделий является достаточно высокая стоимость.

Решетки из стали получили более широкое распространение в промышленной вентиляции. Они способны выдержать мощные потоки воздуха и влияние агрессивных веществ. Изделия очень надежны и долговечны, поэтому все наружные части вентиляции изготавливаются из металла. Для защиты от коррозии они покрывают специальными составами. Минусами стальных и нержавеющих решеток является высокая стоимость и большой вес.

Решетки для вентиляции из пластика изготавливают из различных сочетаний полистирола. Их обычно монтируют на потолки и стены. Стандартным цветом таких изделий является белый, но его можно быстро изменить, используя аэрозольный баллончик. Минусами пвх-решеток является появление желтизны и потеря гладкости поверхности, а также недостаточная прочность.

Решетки из древесины чаще всего используются в банях или саунах. Экологичность материала является существенным плюсом таких изделий. Также они способны дополнить любой интерьер. Минусы решеток заключаются в высокой стоимости и частых обработках спецсоставами.