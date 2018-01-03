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Политика

Никто за полтора месяца не заявился на конкурс по выборам главы администрации Кстовского района Нижегородской области

11 января 2018 16:18  [1103] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Никто не заявился на назначенный почти 1,5 месяца назад конкурс по выборам главы администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявили в пресс-службе администрации района 11 января 2018 года.

Заявки на конкурс, по словам собеседника информагентства, пока никто не подал. Конкурс, напомним, назначен 28 ноября 2017 года - на 31 января 2018 года. Заявки можно подавать до 19 января.

Как сообщили сегодня НИА "Нижний Новгород" в министерстве внутренней политики региона, в конкурсную комиссию от врио губернатора вошли замдиректора государственно-правового департамента области Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова, начальник управления политического анализа министерства внутренней политики Николай Костюкович и начальник территориального отдела "Центр" анализа министерства внутренней политики Елена Проскурина.

От Думы г.Кстово в комиссию вошли глава города Михаил Гоголев и депутат Федор Зимин, от Земского собрания - глава района Алексей Кузнецов и депутат Иван Зверев.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.

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