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Политика

Владислав Атмахов считает обоснованным политически его недопуск до итогового голосования по избранию главы Нижнего Новгорода

12 января 2018 13:49  [1448] Политика
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Владислав Атмахов считает обоснованным политически его недопуск до итогового голосования по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом он заявил журналистам после заседания конкурсной комиссии по выборам главы города 12 января 2018 года.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему комиссия его не поддержала, Владислав Атмахов отметил, что "это имеет чисто политическое обоснование". "Пришел новый губернатор, и он выстраивает работу под себя", - считает экс-кандидат.

Он также отметил, что по-человечески симпатизирует и Роману Кошелеву, и Владимиру Панову. "С Пановым мы были коллегами по Гордуме (Атмахов и Панов являлись депутатами Думы Нижнего Новгорода V созыва. – прим. НИА "Нижний Новгород"), взаимодействовали по вопросам экологии в качестве председателя и зампредседателя соответствующих комитетов в Заксобрании и Госдуме соответственно. Он, безусловно, сегодня был подготовлен значительно лучше", - добавил Владислав Атмахов.

Напомним, что 12 января три кандидата представили программы, которые они собираются реализовывать, если будут избраны на пост главы города. На конкурсе в качестве участников выступили депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы РФ, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья, член партии "Единая Россия" Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

За Атмахова в итоге никто не проголосовал (всего в комиссии десять членов), за Панова проголосовали все члены комиссии, за Кошелева – восемь.

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