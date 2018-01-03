"Должен появиться общий кадровый резерв Нижнего Новгорода с областным правительством", - Владимир Панов Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Должен появиться общий кадровый резерв Нижнего Новгорода с областным правительством", - заявил кандидат на пост главы Нижнего Новгорода, депутат Госдумы РФ Владимир Панов на заседании конкурсной комиссии 12 января 2018 года.

Панов представил итоги опроса 500 жителей всех районов Нижнего Новгорода, проведенного в январе 2018 года. "На вопрос о том, как изменилась ситуация в городе за последние пять лет, 51% опрошенных заявили, что в худшую сторону, 13% - что в лучшую. Работу городской власти 13% считают очень плохой, 36% - плохой. Негативно оценивают работу общественного транспорта 40% опрошенных жителей, ЖКХ – более 50%, градостроительную деятельность – 18%, благоустройство – 45%, состояние парков – более 40%, социальную политику – порядка 50%, экологию – 47%, дороги – 15%. Взаимодействие с городскими власти 18% жителей оценивают плохо и 38% - очень плохо. Лучше оценивается сфера культуры: плохо – 22%, положительно – 36%", - привел социологические данные кандидат.

По его мнению, налицо наличие серьезных кризисных явлений. "Город как минимум поделен. Возникает вопрос, что с этим делать. Чтобы решить проблему, необходимы ресурсы, грамотное управление, коммуникации с жителями", - отметил Владимир Панов.

Говоря о ресурсах, он отметил важность прозрачности налоговой политики, "какие бы отношения у города ни были с областным правительством". "Главный вопрос не у кого деньги, а как они используется. Стабильность в распределении налогов позволяет планировать. Также должна быть единая бюджетная политика в субъекте РФ. Разделение "это их, а это наше" должно уйти в прошлое. Необходима единая цель, единый бюджет. Бюджет города должен быть разделен на две части: расходы и адресные инвестиционные программы", - подчеркнул Панов.

Кандидат считает, что должна появиться единая кадровая политика, общий кадровый резерв муниципалитета с правительством. "Это должен быть открытый резерв, в который смогут войти чиновники, участники конкурса "Лидеры России", студенты-выпускники. Важно, чтобы сотрудники могли повышать свою квалификацию, переходя на новый уровень. Будем ли мы стараться повышать зарплату в муниципальных структурах? Безусловно, да. Но в первую очередь – интересы жителей. Имеющая "стена" между чиновниками и жителями города должна быть разрушена", - отметил Панов.

Кандидат также добавил, что необходимо создать единую систему коммуникации, в том числе – с бизнес-сообществом, на примере портала "Открытая Казань". Среди важных направлений работы мэра он также назвал ребрендинг исторических кварталов, увеличение ясельных групп.

Член конкурсной комиссии Александр Разумовский ("Справедливая Россия") поинтересовался у кандидата, на каких принципах он планирует формировать команду. "Первоочередный вопрос - не команда, а целеполагание. Крайне непрофессионально менять сразу, нужно сначала сформулировать цели, а потом создавать кадровый резерв. Не должно быть кулуарности. О замене сейчас речи не идет. Возможно, те задачи, которые будут поставлены, в том числе и губернатором, будут выполнены той командой, которая есть", - ответил Владимир Панов.

Как сообщалось ранее, к итоговому голосованию депутатов допущены Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и глава администрации г.о. Шахунья, член "Единой России" Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов из 16 человек) – за них проголосовали десять и восемь членов конкурсной комиссии соответственно. За третьего кандидата, председателя комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии Владислава Атмахова (выдвинут фракцией ЛДПР) голосов не было.

Напомним, что первоначально на конкурс на пост главы города выдвигались четыре кандидата, но начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов впоследствии отозвал свою кандидатуру.

СПРАВКА:

Владимир Александрович Панов родился 10 октября 1975 года в г. Горький. В 1997 году окончил экономический факультет ННГУ им. Лобачевского. Кандидат экономических наук. Являлся председателем совета директоров минераловатного завода России ОАО "Минвата", а также владельцем сети Milo Group. С 2004 по 2016 год был совладельцем ЗАО "Кофебук", в 2007-2014 годах - председателем совета директоров ООО "Строительные материалы".

В 2006-2007 годах Панов являлся главой МСУ г.Кстово. При нем в декабре 2006 года четверо депутатов кстовской Гордумы объявили о снятии с себя полномочий, и Гордума лишилась кворума. Нижегородский облсуд принял решение о неправомочности Думы Кстова в связи с выходом из нее депутатов. Решение областного суда оставил в силе Верховный суд РФ. В отсутствие кворума представительный орган власти не мог продолжать свою деятельность и был распущен с последующим назначением перевыборов.

С 2010-го по 2016-й год являлся депутатом Думы Нижнего Новгорода, в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ. С 2015 года — председатель регионального отделения ООО "Опора России". До декабря 2017 года был членом генерального совета партии "Единая Россия".