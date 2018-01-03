"Важно усилить работу по борьбе с нелегальной занятостью", - Роман Кошелев Политика

Роман Кошелев Фото: Администрация г.о. Шахунья

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Важно усилить работу по борьбе с нелегальной занятостью", - заявил кандидат на пост главы Нижнего Новгорода, глава администрации Шахуньи Роман Кошелев на заседании конкурсной комиссии 12 января 2018 года.

В ходе презентации своей работы он уделил особое внимание транспортной проблематике. "В областном центре есть некая транспортная разобщенность между районами города. КТС (комплексная транспортная схема) ряд проблем решила, но нет предела совершенству. Также необходимо полностью вывести транзитный транспорт за пределы города. Это возможно только при работе единой команды под руководством губернатора", - считает Кошелев.

Кандидат отметил важность более серьезного внимания к соблюдению сроков проведения капремонта, к сохранению историко-культурного наследия, к увеличению бюджета, в частности, "путем оптимизации работы с теми субъектами, которые осуществляют налоговые и неналоговые платежи".

"Также важно усилить работу по борьбе с нелегальной занятостью, "серой" платой. Для бизнеса должны быть снижены административные барьеры, оказываться грантовая поддержка. Моя ключевая задача – объединение всех здравых сил для максимально эффективной работы администрации", - отметил Кошелев.

Член конкурсной комиссии Александр Разумовский ("Справедливая Россия") поинтересовался у кандидата, как он планирует выстраивать отношения с депутатами Думы Нижнего Новгорода.

"Вы также проводите личные приемы граждан. Сколько таких приемов, какая от них польза", - спросил Разумовский.

Роман Кошелев отметил, что будет взаимодействовать с парламентариями так же, как он взаимодействует с депутатами Шахуньи. "Мы должны быть одной командой. По приемам – веду каждый понедельник. Эффективность их оцениваю процентов на 70%", - отметил кандидат.

Напомним, что глава администрации г.о. Шахунья, член "Единой России" Роман Кошелев выдвинут группой депутатов из 16 человек. Конкуренцию ему составляют депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР).

СПРАВКА:

Роман Вячеславович Кошелев родился 13 августа 1978 года в Шахунье Горьковской области. Окончил ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности "экономика и прогнозирование на производстве". В 1999-2003, 2004-2005 годах являлся заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Шахунского района, в 2003 – 2004 годах – финансовым директором ООО " ПРОфиль", в 2010-2012 годах – исполнительным директором ЗАО "Триумф", в 2012-2015 годах – начальником ГУ ПФ по Шахунскому району.

Дважды избирался главой администрации Шахуньи – в 2005 и 2015 годах. Секретарь местного отделения "Единой России" в г.о.г. Шахунья.