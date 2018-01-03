"Глава города должен контролировать представительные органы власти", - Владислав Атмахов Политика

Владислав Атмахов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Глава города должен контролировать представительные органы власти", - заявил кандидат в главы Нижнего Новгорода Владислав Атмахов (ЛДПР) на заседании конкурсной комиссии 12 января 2018 года.

По его словам, он решил принять участие в конкурсе, так как ему не нравится ситуация, "когда Нижний Новгород становится унылым провинциальным городишкой". "Конечно, я считаю, что мэр должен избираться прямым голосованием, с которого жители могли спрашивать за плохо уложенную плитку на Большой Покровской, снесенные памятники архитектуры под шумок политических баталий. За словом "политика" стоит слово "экономика". В мэрии должны работать "хозяйственники". Сейчас везде отслеживается четкая связь бизнеса и бюрократии", - отметил Атмахов.

Среди основных направлений своей программы на пост главы города он назвал: контроль за реализацией муниципального имущества, создание системы регулярного информирования жителей о работе МСУ, контроль представительных органов местного самоуправления (Гордума, - прим. НИА "Нижний Новгород"), поддержка антикоррупционной политики государства, социально-экономическое развитие города, участие в федеральных и региональных программах, привлечение инвесторов, внимание к проблемам старшего поколения, сирот, предоставление жилья молодым нижегородцам, увеличение финансирования благоустройства дворов.

"Важно установить запрет на повышение тарифов ЖКХ, выделить полосы для движения транспорта. Должно быть четкое соблюдение правил благоустройства в городе. Необходимо прекратить бесконечный ремонт и устранение недоделок, а выделять средства на строительство новых дорог. Также считаю важным создать единый орган управления экологическими ресурсами. Городская инженерная инфраструктура сейчас экологически опасна. ТБО должны быть отделены от вторичных ресурсов. Очевидно, что город не должен обрастать свалками и полигонами", - считает кандидат от ЛДПР.

Член конкурсной комиссии Николай Сатаев (КПРФ) подчеркнул, что не впервые слышит те направления, которые озвучил Атмахов. "Вы затронули вопрос свалок. Шуваловская свалка превратились в помойку. Вы 1,5 года руководитель комитета по экологии в Заксобрании. Сделаны ли какие-то конкретные шаги по решению этого вопроса? Вы также затронули вопрос ливневой канализации. Какие у вас предложения по данному вопросу?", - обратился он к кандидату.

Владислав Атмахов заявил, что законодатели могут только обратить внимание, и "внимание обращали". "Сейчас решается вопрос с финансированием на устранение Шуваловской свалки, и надеюсь, что в 2018 году этот вопрос будет решен. По ливневой канализации – денег Нижнего Новгорода не хватит, нужно выходить на федеральные структуры. Есть примеры в ПФО, где деньги на это выделяются – например, в Самаре. Больше 70% средств на эти цели этому городу выделено", - отметил он.

Член комиссии Светлана Капралова обратила внимание, что Атмахов является директором нескольких коммерческих организаций, и это несовместимо с муниципальной должностью. Кандидат подчеркнул, что все его активы находятся в доверительном управлении.

Владислава Атмахова также спросили, какие представительные органы власти он планирует контролировать и как, учитывая, что глава города – глава исполнительной власти.

"Жесткое управление начинается сверху и продвигается до МСУ. Глава города должен все, что ниже него находится, контролировать. Когда на одном корабле появляется несколько капитанов, корабль либо не тронется с места, либо разобьется о рифы", - отметил кандидат.

Директор правового департамента правительства Нижегородской области Леонид Литвиненко подчеркнул, что Атмахов считает прямые выборы мэра наиболее оптимальными, при этом важной и жесткую вертикаль власти. "Вы не считаете это противоречием?", - поинтересовался Литвиненско.

"Я уже все сказал, зачем повторяться", - ответил ему на это Атмахов.

Напомним, что Владислав Атмахов выдвинут на конкурс фракцией ЛДПР. Конкуренцию ему составляют депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья, член "Единой России" Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов).

СПРАВКА:

Владислав Олегович Атмахов родился 15 апреля 1972 года в г. Алма-Ата. Окончил Нижегородскую правовую академию по специальности "юриспруденция". С 2005-го по 2009 год являлся депутатом Земского собрания Борского района Нижегородской области, в 2010 – 2012 годах – депутатом Думы Дзержинска, в 2012-2015 годах – депутат Думы Нижнего Новгорода. Работал коммерческим директором ООО "Кант", заместителем гендиректор ЗАО "Дзержинский завод химического оборудования "Заря".

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области с января 2017 года. В 2016 году избрался депутатом Заксобрания, возглавляет комитет по экологии и природопользованию.