Как предсказать судьбу при помощи кофейной гущи?

Одним из наиболее распространенных способов предсказания судьбы является гадание на кофейной гуще. Несмотря на то, что для реализации практических навыков требуется много времени, такой вариант может отличаться высокой точностью.

Можно ли верить такому способу гадания, решать непосредственно вам. Стоит отметить, что на протяжении долгого времени именно кофейная гуща является самым востребованным материалом для предсказаний. Пусть прошло много времени, но кофе до сих пор способен помочь человеку, определить его судьбу. Итак, каковы правила процесса гадания на гуще?

Важно. Не стоит рассматривать кофе как магическое средство, при помощи которого предсказывается судьба человека. Теоретически это не доказано.

Здесь, как во многих других видах гаданий, многое зависит от настроения человека. Начинать процесс необходимо с того, что нужно освободиться от всех негативных мыслей, несколько минут побыв наедине с самим собой.

После этого следует взять чашку с кофе в руки, подумать об интересующих проблемах и вопросах. Можно повторить их по несколько раз, прокручивая чашку по часовой стрелке. При этом не стоит спешить. Чем медленнее пить кофе, тем более точного результата от процесса можно будет добиться.

Ни в коем случае в напиток не следует добавлять сахар и прочие заменители. Кофе обязательно должен быть молотым.

Чтобы получить достоверный результат лучше использовать чашку белого цвета, которая не имеет никаких узоров и тем более повреждений. Нужный осадок можно получить, если выпить напиток до дна. Оставшуюся гущу необходимо перемешать несколько раз. После этого поставить чашку на блюдце вверх дном.

Рассматривать осадок лучше под разными углами. Просматривающийся символ должен быть отчетливым, тогда можно говорить о точности предсказания.

Люди, обладающие глубокой фантазией, могут использовать предсказания на гуще в качестве приятного времяпровождения. Таким образом, можно разнообразить досуг, развлечь гостей и познать что-то новое.

Источник статьи: http://4damki.ru/interesnoe/kak-gadat-na-kofeynoy-gushhe/.

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