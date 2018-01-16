Плюсы доставки «сборных грузов» по стране и миру

Грузоперевозки на сегодня являются весьма востребованной отраслью. Достаточной популярностью пользуются варианты сбора и хранения продукции от нескольких заказчиков, которая затем транспортируется к месту назначения по единой документации. Такой способ доставки называют «сборные грузы». Больше информации о такой услуге можно прочесть на странице https://www.tambrok.ru/services/konsolidatsiya-gruzov/.

Если необходимо заказать какую либо продукцию в другом государстве, то разумно следовать двум следующим вариантам.

Во-первых, можно воспользоваться услугами транспортной компании, чтобы арендовать автомобиль или контейнер. В таком случае придется платить полную стоимость контейнерного пространства, даже если оно будет заполнено наполовину.

Во-вторых, использовать услугу по доставке «сборных грузов». При этом товары будут находиться с продукцией других заказчиков, и транспортироваться вместе в одном контейнере. Итоговая стоимость такой доставки делится межу всеми людьми, чьи товары участвуют в процессе. Сборные грузы могут быть отправлены из любой точки мира. Они находятся только в одном контейнере, но и будут иметь общий комплект документации. Однако для сбора такого груза, потребуется время, поэтому на определенный период товар помещается на склад. Такая операция называется консолидацией.

Процесс важен при комплектации сборных товаров. В это время они проходят взвешивание, осмотр и распределение по параметрам. При этом также выполняется их оформление. Эти процедуры проводятся по мере поступления изделий, что позволяет сократить время на подготовительные работы перед отправкой.

Доставка сборных и прочих товаров в нашей стране осуществляется специализированными предприятиями. Если требуется перевезти через границу какой-либо товар, то консолидация грузов избавит клиента от возможных сложностей, плюс снизит денежные расходы. Доверяя доставку товара профессионалам, можно быть уверенными в его сохранности, скорости доставки и оптимизации личных затрат.

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