Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе

Традиционный Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде 5 мая был отменён из-за плохой погоды. Нижегородцев пригласили сразу прийти в кафедральный Александро-Невский собор, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Великую Пасхальную вечерню.
В завершении богослужения владыка в честь великого праздника раздал прихожанам пасхальные крашенки, а затем освятил царь-пасху и гигантский кулич. Угощение получили все пришедшие в храм.
Фото: Кира Мишина
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