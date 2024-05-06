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Общество

Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе

06 мая 2024 13:30  [99] Общество

Традиционный Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде 5 мая был отменён из-за плохой погоды. Нижегородцев пригласили сразу прийти в кафедральный Александро-Невский собор, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Великую Пасхальную вечерню.

В завершении богослужения владыка в честь великого праздника раздал прихожанам пасхальные крашенки, а затем освятил царь-пасху и гигантский кулич. Угощение получили все пришедшие в храм.

Фото: Кира Мишина

Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024
Пасха - 2024

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Теги:
Пасха Праздники Религия
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Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
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