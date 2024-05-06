Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе Общество

Традиционный Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде 5 мая был отменён из-за плохой погоды. Нижегородцев пригласили сразу прийти в кафедральный Александро-Невский собор, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Великую Пасхальную вечерню.

В завершении богослужения владыка в честь великого праздника раздал прихожанам пасхальные крашенки, а затем освятил царь-пасху и гигантский кулич. Угощение получили все пришедшие в храм.

Фото: Кира Мишина