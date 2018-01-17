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Политика

Госдума РФ рассмотрит заявление о сложении Владимиром Пановым полномочий депутата 19 января

18 января 2018 15:23  [177] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Госдума РФ рассмотрит заявление о сложении Владимиром Пановым полномочий депутата 19 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили во фракции "Единой России" в Госдуме 18 января 2018 года.

По словам собеседника агентства, заявление будет рассмотрено 19 января на пленарном заседании.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в избирательной комиссии Нижегородской области, довыборы по округу №129 должны быть назначены ЦИКом на 9 сентября 2018 года. "Вероятнее всего, выборы назначат в середине июня 2018 года, к выборам президента назначить довыборы уже не успеют", - добавили в избиркоме.

Напомним, что Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ утром 17 января. Вчера же он был избран главой Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, по итогам тайного голосования депутатов Гордумы единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.

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