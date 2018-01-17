Госдума РФ согласовала сложение Владимиром Пановым полномочий депутата Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Госдума РФ согласовала сложение Владимиром Пановым полномочий депутата. Такое решение депутаты Госдумы РФ приняли на пленарном заседании 19 января 2018 года.

За принятие решения проголосовали 411 из 413 присутствующих депутатов, двое воздержались. Вместо Панова заместителем председателя комитета Госдумы по экологии избран Сергей Боярский ("Единая Россия").

Напомним, что Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ 17 января. В этот же день он был избран главой Нижнего Новгорода.

Напомним также, что по итогам тайного голосования единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.