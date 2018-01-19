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Происшествия

Молодой мужчина на снегоходе провалился под лёд на Волге в Нижегородской области 21 января

22 января 2018 11:18  [305] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодой мужчина на снегоходе провалился под лёд на Волге в Воротынском районе Нижегородской области 21 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 19:00 в на 1056 км судового хода реки Волги 30-летний водитель снегохода Yamaha Venture провалился под лед и утонул.

В этот же день произошло ещё одно ДТП на снегоходе с пострадавшими. Согласно информации, в 13:40 на ул. Чернышевского в селе Вершилово г.о.Чкаловский на снегоходе Polaris перевернулся 45-летний мужчина с семилетним ребёнком. По информации УГИБДД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление снегоходом. Оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу г. Заволжья.

Напомним, 21 января в Балахнинском районе погиб катавшийся за автомобилем на "ватрушке" 21-летний мужчина.

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