Более чем на 4% выросло производство молока в Нижегородской области в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Более чем на 4% выросло производство молока в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 22 января 2018 года.



Согласно информации, в сельскохозяйственных организациях региона в январе-декабре 2017 года производство скота и птицы на убой в живом весе составило 119,7 тысячи тонн. Это на 2,8% меньше, чем за 2016 год.



Молока надоено 461,2 тысячи тонн, что на 4,3% процента больше показателя предыдущего года. Надои молока в среднем от одной коровы составили 5 607 кг. Яиц получено 1 млрд 227,3 млн штук, что на 0,7% превышает показатель 2016 года. От одной курицы-несушки получено в среднем по 313 штук яиц.



Напомним, в начале января минсельхоз региона сообщил, что девять животноводческих объектов будут введены в Нижегородской области в 2018 году.

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