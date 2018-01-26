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Культура и отдых

Минкульт области планирует подачу заявок в "Золотое кольцо" от Нижнего Новгорода, Городца и Арзамаса в 2018-2020 гг

30 января 2018 11:21  [213] Культура и отдых
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство культуры Нижегородской области планирует подачу заявок от Нижнего Новгорода, Городца и Арзамаса на включение в "Золотое кольцо" в 2018-2020 годах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве 30 января 2018 года.

Напомним, министерство культуры РФ в январе объявило старт подачи заявок на включение городов в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо России". Критерии вхождения городов опубликованы на сайте минкульта РФ. Заявка подается в совет национального проекта главой города по согласованию с главой субъекта РФ. От каждого субъекта РФ ежегодно допускается включение в подаваемую заявку только одного города. Итоговое решение совет принимает не позднее пяти месяцев со дня подачи заявки.

"В настоящий момент ведется подготовка документов для подачи заявки на включение Нижнего Новгорода в межрегиональный маршрут "Золотое кольцо России". В перспективе (в 2019 и в 2020 гг.) планируется включение Городца и Арзамаса", - рассказали в региональном минкульте.

В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода в свою очередь рассказали, что решение по подаче заявки мэрией еще не принято. "Как нам сообщили в министерстве культуры РФ, точные критерии вступления городов в этот список еще дорабатываются. Как только они будут опубликованы, будет более четкое понимание, какие шансы у нас войти в этот перечень городов, а также будет приниматься решение по подаче заявки", - рассказали в депкульте.

Как сообщалось ранее, нижегородское правительство рассчитывает на включение областного центра в "Золотое кольцо" к 2019 году.

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