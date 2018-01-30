Конкурсная комиссия по избранию главы Кстовского района Нижегородской области решила открыть для СМИ часть заседания Политика

Администрация Кстовского района Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Конкурсная комиссия по избранию главы Кстовского района Нижегородской области решила открыть для СМИ часть заседания, которое проходит в Кстово 31января 2018 года. Об этом журналистам заявил глава района Алексей Кузнецов.

По его словам, в закрытом режиме комиссия поведёт проверку документов участников конкурса. В открытом режиме кандидаты будут представлять свои программы.

Напомним, что 30 января НИА "Нижний Новгород" в кстовской администрации сообщили, что конкурс планируется провести полностью в закрытом режиме.

Напомним, что всего заявки на конкурс подали пять человек: глава Приокского района Виталий Ковалев, депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин, начальник территориального отдела министерства внутренней политики Нижегородской области Алексей Поспелов, временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района", участвовал в конкурсе по избранию главы администрации Нижнего Новгорода в 2015 году. - прим. НИА "Нижний Новгород").

В конкурсную комиссию от врио губернатора входили замдиректора государственно-правового департамента области Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова, начальник управления политического анализа министерства внутренней политики Николай Костюкович и начальник территориального отдела "Центр" анализа министерства внутренней политики Елена Проскурина, от Думы г.Кстово - глава города Михаил Гоголев и депутат Федор Зимин, от Земского собрания - глава района Алексей Кузнецов и депутат Иван Зверев.