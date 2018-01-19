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Политика

Пять кандидатов заявились на конкурс по выборам главы администрации Кстовского района Нижегородской области

19 января 2018 16:35  [558] Политика
Администрация Кстовского района

Администрация Кстовского района

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Пять кандидатов заявились на конкурс по выборам главы администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аппарате Земского собрания Кстовского района 19 января 2018 года.

Сегодня, 19 января, был последний день подачи документов на участие в конкурсе, сам конкурс назначен на 31 января.

Согласно предоставленной информации, заявки подали пять человек: глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев, депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин, начальник территориального отдела министерства внутренней политики Нижегородской области Алексей Поспелов, временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района". Фролов, напомним, участвовал в конкурсе по избранию главы администрации Нижнего Новгорода в 2015 году. - прим. НИА "Нижний Новгород").

В конкурсную комиссию от врио губернатора вошли замдиректора государственно-правового департамента области Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова, начальник управления политического анализа министерства внутренней политики Николай Костюкович и начальник территориального отдела "Центр" анализа министерства внутренней политики Елена Проскурина, от Думы г.Кстово - глава города Михаил Гоголев и депутат Федор Зимин, от Земского собрания - глава района Алексей Кузнецов и депутат Иван Зверев.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.

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