Конкурс на главу администрации Кстовского района Нижегородской области пройдет в закрытом режиме Политика

Администрация Кстовского района Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Конкурс по избранию главы администрации Кстовского района Нижегородской области пройдет 31 января в закрытом для СМИ режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявили в пресс-службе администрации района 30 января 2018 года.



По словам собеседника агентства, решение провести конкурс в закрытом режиме приняла конкурсная комиссия.



В положении "О порядке проведения конкурса и назначения на должность главы администрации Кстовского района", в свою очередь, не прописано, могут на заседании присутствовать представители СМИ или нет.

Напомним, что конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода в январе 2018 года проходил открыто. В марте 2017 года в закрытом режиме проходило заседание конкурсной комиссии по избранию мэра Арзамаса. Тогда сообщалось, что сотрудники полиции не пускали в зал ни депутатов Гордумы, ни СМИ.



Всего заявки на конкурс в Кстове подали пять человек: глава Приокского района Виталий Ковалев, депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин, начальник территориального отдела министерства внутренней политики Нижегородской области Алексей Поспелов, временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района", участвовал в конкурсе по избранию главы администрации Нижнего Новгорода в 2015 году. - прим. НИА "Нижний Новгород").



Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.