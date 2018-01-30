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Общество

Карантин по бешенству введен в Сергачском районе Нижегородской области

31 января 2018 12:43  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по бешенству введен в Сергачском районе Нижегородской области. Указ врио губернатора региона об этом был подписан 30 января 2018 года.

Согласно информации, вирус был выявлен в одном из подсобных хозяйств в с. Агузово. Карантин установлен до 2 апреля 2018 года.

В состав угрожаемой зоны вошли: д. Вязовка, д. Новая Березовка и д. Мостовка Сергачского района, а также с. Семеновка и д. Пошатово Краснооктябрьского района.

Напомним, сейчас карантины по бешенству действуют на территории Первомайского г.о., в Починковском, Пильнинском, Воротынском и Вачском районах и в Семеновском г.о.

СПРАВКА:
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.

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