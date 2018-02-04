Блогер Илья Варламов рассказал о своем видении изменений в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к ЧМ Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российский блогер Илья Варламов рассказал о своем видении изменений в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

В прошлом году Варламов уже рассказывал о "хорошем" и "плохом" Нижнем Новгороде. Его новый пост связан с тем, что Нижний Новгород – один из городов, принимающих в этом году Чемпионат мира по футболу. Сама публикация идет с пометкой "реклама" и сделана в рамках совместного проекта с Национальной курортной ассоциацией.

Блогер отметил, что в преддверии ЧМ "на город свалился дождь из федеральных денег, и местные власти начали активно приводить в порядок городское хозяйство".

Варламов пишет, что по-прежнему оставляет желать лучшего площадь перед железнодорожным вокзалом, а также навигация в метро. "Например, когда ты прошёл через турникеты, ты больше не найдёшь ни одной схемы. Если вы не местный житель, не так-то просто разобраться, куда вам ехать", - подчеркнул он.

Из позитивных изменений в метро Варламов отметил замену турникетов и возможность бесконтактной оплаты. Но вот дизайн табличек, обозначающих проход болельщиков на ЧМ, вновь вызвал критику.

Из плюсов, связанных с главной пешеходной улицей города – ул. Большой Покровской – блогер назвал введение дизайн-кода для размещения вывесок на фасадах, из минусов – состояние памятников архитектуры, нуждающихся в реставрации.

"Но самый ад на Большой Покровской с плиткой! На улице уложили новую плитку, которая разваливается. Плитку уложили только в ноябре, а она даже не дожила до чемпионата. И она такая по всей улице! Удивительно. Почему у нас так и не научились её класть? Всё пошло волнами. Под ногами гуляет", - добавил он.

Кроме того, блогер рассказал про строительство стадиона к ЧМ, открытие дублера Борского моста и новый терминал аэропорта.

"Изменений в городе много, но позитивные в основном связаны с чемпионатом мира", - подытожил Илья Варламов.