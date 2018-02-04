Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2018 19:13  [587] Обществознание для сдачи ЕГЭ выбрало большинство выпускников Нижегородской области в 2018 году
05 февраля 2018 19:11  [151] Сроки выдачи разрешений на строительство при согласовании архитектурных решений не увеличатся, - депград Нижегородской области
05 февраля 2018 18:35  [246] Нелегальный перевозчик на маршруте Нижний Новгород – Дзержинск оштрафован на 300 тысяч рублей
05 февраля 2018 18:35  [176] "Мы не получили ни одного сообщения о конфликтах с подачей заявлений в первый класс", - Виктория Лычагина
05 февраля 2018 18:32  [159] Плата жителей Дзержинска Нижегородской области за отопление сокращена на 65 млн рублей после перерасчета
05 февраля 2018 18:14  [204] Движение по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде частично ограничено до 20 февраля
05 февраля 2018 18:04  [424] Владимир Никифоров обошел Владимира Челомина в конкурсе на должность гендиректора нижегородского фонда капремонта МКД
05 февраля 2018 17:59  [164] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует направить 0,9 млн рублей на исследование территории "Зари"
05 февраля 2018 17:46  [247] Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 16:40  [160] Нижегородское правительство перенесло срок создания медцентра ранней диагностики на 2018 год
Общество

Блогер Илья Варламов рассказал о своем видении изменений в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к ЧМ

05 февраля 2018 16:36  [915] Общество
ул. Большая Покровская

ул. Большая Покровская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российский блогер Илья Варламов рассказал о своем видении изменений в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

В прошлом году Варламов уже рассказывал о "хорошем" и "плохом" Нижнем Новгороде. Его новый пост связан с тем, что Нижний Новгород – один из городов, принимающих в этом году Чемпионат мира по футболу. Сама публикация идет с пометкой "реклама" и сделана в рамках совместного проекта с Национальной курортной ассоциацией.

Блогер отметил, что в преддверии ЧМ "на город свалился дождь из федеральных денег, и местные власти начали активно приводить в порядок городское хозяйство".

Варламов пишет, что по-прежнему оставляет желать лучшего площадь перед железнодорожным вокзалом, а также навигация в метро. "Например, когда ты прошёл через турникеты, ты больше не найдёшь ни одной схемы. Если вы не местный житель, не так-то просто разобраться, куда вам ехать", - подчеркнул он.

Из позитивных изменений в метро Варламов отметил замену турникетов и возможность бесконтактной оплаты. Но вот дизайн табличек, обозначающих проход болельщиков на ЧМ, вновь вызвал критику.

Из плюсов, связанных с главной пешеходной улицей города – ул. Большой Покровской – блогер назвал введение дизайн-кода для размещения вывесок на фасадах, из минусов – состояние памятников архитектуры, нуждающихся в реставрации.

"Но самый ад на Большой Покровской с плиткой! На улице уложили новую плитку, которая разваливается. Плитку уложили только в ноябре, а она даже не дожила до чемпионата. И она такая по всей улице! Удивительно. Почему у нас так и не научились её класть? Всё пошло волнами. Под ногами гуляет", - добавил он.

Кроме того, блогер рассказал про строительство стадиона к ЧМ, открытие дублера Борского моста и новый терминал аэропорта.

"Изменений в городе много, но позитивные в основном связаны с чемпионатом мира", - подытожил Илья Варламов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph