Житель Свердловской области обвиняется в перевозке более 1,5 кг наркотиков через Нижегородскую область Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Свердловской области обвиняется в перевозке более 1,5 кг наркотиков через Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 6 февраля 2018 года.

По информации следствия, 11 сентября 2017 года 27-летний житель Свердловской области забрал из тайника-"закладки" в Московской области наркотические средства. 13 сентября он был задержан на 348 км автодороги М-7 Москва-Уфа (в границах Володарского района Нижегородской области). В салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили шесть полимерных пакетов с наркотическими средствами, которые водитель перевозил в различные города РФ. В результате было изъято более 1,5 кг наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В феврале 2018 года прокуратура района утвердила обвинительное заключение. Отмечается, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Напомним, что 4 января 2018 года также в Володарском районе был задержан 30-летний уроженец Московской области, перевозивший в Чувашию более четырёх кг наркотиков.