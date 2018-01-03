Москвич задержан в Нижегородской области по подозрению в перевозке в Чувашию четырёх кг наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Москвич задержан в Нижегородской области по подозрению в перевозке в Чувашию четырёх кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 16 января 2018 года.

Следствием установлено, что 30-летний уроженец Московской области через Нижегородскую область на легковом автомобиле перевозил четыре кг синтетических наркотиков с целью их последующего незаконного сбыта на территории Республики Чувашия. Он был задержан сотрудниками полиции в Володарском районе 4 января 2018 года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.