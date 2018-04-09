Популярные жанры компьютерных игр

Проводить свое свободное время за компьютерными играми сегодня любят многие люди. Пожалуй, наибольшей популярностью в настоящее время пользуются стратегии, ролевые, action и игры Minecraft. Скины для Майнкрафт можно найти на сайте minecraft-mods.pro.

Игры ролевого плана отличаются индивидуальным подходом к развитию событий. Пользователь может управлять одним или несколькими персонажами в виртуальном мире. Как правило, главных целей в таких играх не имеется. Нередко здесь нужно добиваться превосходства над прочими игроками, улучшаясь в определенных умениях, или просто выжить в обозначенных условиях. Такие игры построены так, что пользователю необходимо выполнять задания в определенной последовательности. Среди них могут быть, как основные цепочки событий, так и дополнительные.

Игры action более динамичные и требуют от игрока способности принимать быстрые решения. В них требуется постоянное внимание и реакция на события. К данному жанру относятся шутеры, файтинги, аркады и даже симуляторы.

Главная цель стратегических игр заключается в зарабатывании и управлении ресурсами, которые требуются для решения разных задач. Как правило, речь идет об экономическом либо территориальном превосходстве над соперниками и прочими игроками. В качестве ресурсов могут выступать разные источники энергии, сырье, войска и так далее. При этом игрок управляет своей территорией или страной, развивая ее в экономическом, военном или социальном плане.

Экономические симуляторы похожи на стратегии. Их цель, - это получение максимальной прибыли от развития бизнеса в виртуальных условиях, приближенных к реальности. В стратегических играх возможно управление магазином или предприятием, городом, фермой, транспортом и так далее. Нередко в развитии участвуют необычные объекты: муравейники, инопланетные территории или подземелья.

Существует еще очень много интересных и затягивающих игровых жанров, которые привлекают большое количество игроков по всему миру. Выбирайте то, что нравится, скачивайте интересные игры и наслаждайтесь ими в любое время.

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