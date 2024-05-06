Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год подвели в Нижегородской области Общество

Фото: соцсети Стратегии развития Нижегородской области

Итоги рейтингового голосования за объекты, которые благоустроят в 2025 году, подвели в Нижегородской области. Об этом сообщили представители "Стратегии развития региона". Напомним, на усмотрение нижегородцев было предложено 120 территорий, в том числе 39 в Нижнем Новгороде.

Голосование за благоустройство общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году проходило с 15 марта до 30 апреля.

В столице Приволжья лидером по количеству голосов стала Нижне-Волжская набережная. За ее благоустройство свои голоса отдали 13772 человека. Таким образом в следующем году, на участке от Канавинского моста до переулка Рыбный будет улучшена пешеходная инфраструктура; здесь появятся новые деревья и кустарники, которые будут орошаться с помощью системы автополива.

Кроме того, благодаря неравнодушным нижегородцам, облагороженные зоны отдыха у воды появятся в Ардатове - у пруда Техникумовский, в Балахне - на территории Мининского пруда, в Кстове - рядом с рекой Кудьма, а также в Лукоянове - возле пруда Казенный. В Павлове пройдет 5-й этап благоустройства набережной на правом берегу Оки.

В Сергаче приведут в порядок площадь у вокзала, которая не ремонтировалась более 10 лет. Здесь обновят тротуар, фонарную линию, а также установят урны, скамейки и малые скульптурные формы.

В Починках отремонтируют территорию у здания культурно-досугового центра.

В Сарове реконструируют тропу здоровья - терренкур. Здесь появится освещение и будет оборудована спортивная зона.

Также жители региона проголосовали за продолжение благоустройства парка "Молодёжного" в Дзержинске, площади Ленина в Кулебаках и сквера на ул. Нижегородской в Семёнове.

Отметим, что конца 2024 года в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” в Нижегородской области будет благоустроено 85 общественных пространств. На многих объектах работы уже идут.

Ранее сообщалось, что семь территорий в Сормове и восемь скверов на Автозаводе благоустроят 2024 году по ФКГС.

Кроме того, сообщалось, что велодорожки появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году на объектах благоустройства по "ФКГС".