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Происшествия

Автомобиль главы Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина горел у здания администрации 11 апреля

12 апреля 2018 09:17  [111] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Автомобиль главы Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина горел у здания администрации 11 апреля 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в районной администрации.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщили, что возгорание автомобиля у дома №12 на бульваре Юбилейный (здание администрации Сормовского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") произошло около 18:50. В результате пожара обгорел автомобиль Toyota Land Cruiser: горел моторный отсек, правая передняя фара и правое зеркало на общей площади 1 кв. метр. На тушение пожара было направлено 10 сотрудников МЧС и две автоцистерны, распространения пожара допущено не было, никто не пострадал.

По информации МЧС, причины пожара в настоящее время устанавливаются. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области агентству уточнили, что вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассматриваться только после заключения пожарной экспертизы о факте поджога. В настоящее время такой информации ещё не поступало.

Дмитрий Сивохин подтвердил агентству факт пожара, но комментировать данную ситуацию не стал.

Напомним, что в сентябре 2017 года неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова.

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